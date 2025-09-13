П’ятий Саміт перших леді та джентльменів, що є ініціативою першої леді Олени Зеленської, став рекордним за тривалістю та кількістю учасників.

Про це 13 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

Цього року саміт уперше тривав два дні та зібрав найбільшу кількість учасників за весь час – представників із 20 країн світу.

Серед них – перші леді та джентльмени, міністри освіти та їхні заступники, видатні вчителі, науковці й дослідники, лауреати Нобелівської премії.

Захід особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії, Німеччини.

Тема цьогорічного саміту – Освіта, що моделює світ.

— Для України цей саміт – доказ, що навіть у час війни ми залишаємося частиною глобального діалогу, разом шукаємо відповіді на виклики. І це важливо, – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що під час п’ятого Саміту перших леді та джентельменів представили нове дослідження щодо впливу освіти на життя учнів, батьків, учителів.

