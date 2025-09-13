Список компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн щодо яких буде запроваджено експортні обмеження опублікувало Міністерство торгівлі США. Вони набудуть чинності 16 вересня.

Експортні обмеження проти компаній з РФ, Китаю, Індії, Туреччини

У Федеральному реєстрі США оприлюднено проект документу. Як повідомляється на сайті Міністерства торгівлі США, у ньому зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, три турецькі, дві – з ОАЕ, по одній – з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню, а також російської фірми.

У Міністерстві торгівлі США зазначають, що дії всіх структур, щодо яких вводяться санкції, суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.

Як пояснює відомство, компанії здійснювали поставки для потреба російського військово-промислового комплексу, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.

– США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину, – відреагував на таке рішення США керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До речі, раніше видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що США запропонують учасникам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ та запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії за імпорт нафти Росії.

