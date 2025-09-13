Список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения, опубликовало Министерство торговли США. Они вступят в силу 16 сентября.

Экспортные ограничения против компаний из РФ, КНР, Индии, Турции

В Федеральном реестре США обнародован проект документа. Как сообщается на сайте Министерства торговли США, в нем отмечается, что под ограничения попадут 23 китайских компании, три турецкие, две – из ОАЭ, по одной – из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня, а также российской фирмы.

В Министерстве торговли США отмечают, что действия всех структур, в отношении которых вводятся санкции, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Сейчас смотрят

Как поясняет ведомство, компании осуществляли поставки для нужд российского военно-промышленного комплекса, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.

— США приняли новые экспортные ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Это еще один важный шаг в разрушении возможностей Кремля поддерживать свою военную машину, — отреагировал на такое решение США руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

К слову, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что США предложат участникам G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных активов РФ и ввести пошлины до 100% против Китая и Индии за импорт нефти России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.