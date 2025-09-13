Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується та готова до пропозиції американського президента Дональда Трампа щодо форматів проведення переговорів із російською стороною.

Про це глава держави заявив під час конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Пропозиції Трампа щодо форматів переговорів

За словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати можуть спонукати кремлівського диктатора Володимира Путіна до діалогу щодо шляхів закінчення війни.

– Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства, – наголосив президент.

Він заявив, що Україна готова до запропонованих раніше Дональдом Трампом форматів переговорів, а саме: тристоронній формат, а потім двосторонній, або навпаки.

– Але мають бути лідери, а не так звані технічні команди, – наголосив президент Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Володимир Путін не прагне закінчувати війну. Трамп пригрозив ввести жорсткі санкції проти Росії, щоби змусити диктатора до діалогу. Проте очільник Білого дому досі не ввів ці санкції.

Видання Politico написало, що низка європейських лідерів все ж переконала Трампа, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні війни, тож Путіна треба змусити сісти за стіл переговорів. Високопосадовці США та Європи минулого тижня провели низку зустрічей щодо нових санкцій проти РФ і планів припинення постачання російської нафти й газу.

8 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що дуже скоро проведе переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

