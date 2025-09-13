Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші Сили оборони контролюють фронт, проте ситуація там важка через значну присутність ворога, кількість дронів тощо.

Про це глава держави заявив під час конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Ситуація на фронті

За словами Зеленського, на фронті чи не щодня змінюються технології.

Зараз дивляться

Та попри важку ситуацію, ЗСУ контролюють фронт.

– Завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії й РЕБ. Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт. Закиди щодо того, що Росія просувається сходом, абсолютно зайві. Я про це чув від багатьох. Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою, – сказав президент.

Він зауважив, що росіяни мають значну перевагу у сили – їхнє найбільше угруповання зосереджено на Сході, але воно в дуже складних умовах.

Володимир Зеленський називає брехнею те, що загарбникам треба три місяці для окупації Сходу.

– Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України, – наголосив президент України.

Наприкінці серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що так звана весняно-літня наступальна кампанія ворога закінчилася практично нічим – окупанти не змогли взяти під свій контроль жодного великого міста. Водночас загарбники зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.