Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже скоро проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський лідер сказав у неділю журналістам після виходу з літака Air Force One.

Трамп зателефонує Путіну та зустрінеться з лідерами ЄС

– Дуже скоро. Впродовж найближчих кількох днів. Послухайте, ми це вирішимо – ситуацію між Росією та Україною. Ми це зробимо, – запевнив він.

Трамп наголосив, що “не в захваті від того, що там відбувається”, маючи на увазі масовану атаку Росії на Україну вночі 7 вересня, висловивши сподівання, що скоро все вдасться вирішити.

– Але я не задоволений ними. Я не задоволений тим, що має стосунок до цієї війни, – додав президент США.

Він також натякнув, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня – у понеділок або вівторок.

– І я думаю, що ми вирішимо це питання, – резюмував Трамп.

Його коментарі пролунали після того, як він раніше в неділю повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Джерело : CNN

