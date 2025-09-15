Українські прикордонники спостерігають за російсько-білоруськими навчаннями. Цей напрямок у Білорусі, як і кордон з Росією, залишається загрозливим для України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

Речник ДПСУ про російсько-білоруські навчання

– На щастя, якоїсь активності в напрямку нашого кордону під час цих спільних навчань між Білорусію та Росією не фіксується. Але водночас варто розуміти, що і ми говорили про те, Росія здійснюватиме інформаційний вплив під час цих навчань. Але, як бачимо, цей інформаційний вплив робився на території Росії, – сказав речник Держприкордонслужби.

За словами Демченка, це першочергово є сигналом до країн Європи, адже Росія намагається нагнітати, залякувати та займатися демонстрацію своєї сили.

– Якщо прив’язатися безпосередньо до кордону України, то наше завдання, як і раніше, нарощувати оборонні можливості та бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, – переконаний речник ДПСУ.

Яка ситуація з незаконним перетином кордону України

– На жаль, такі спроби продовжують фіксуватися щоденно. Напевно, такий пік приходився на серпень, коли протягом восьми місяців цього року затримувалася найбільша кількість порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. До прикладу, минулого року пік припадав на липень, – сказав Демченко.

Він наголосив, що зараз йде тенденція до спаду, якщо аналізувати щоденні результати щодо затримання порушників. Фактично це повторюється, як і минулого року, вважає речник Держприкордонслужби.

За його словами, з настанням осені меншає кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон України.

Але завдання полягає, як і раніше, в тому, щоб не лише затримувати цих порушників, а й викривати схеми, стверджує Демченко.

Він пояснив, що більшість людей не самостійно прокладають маршрути, а звертаються до злочинних груп, які направляють таких порушників через важкодоступні гірські місцевості або лінію кордону неподалік річки.

На думку речника Держприкордонслужби, останній напрямок залишається найбільш загрозливим для життя та здоров’я людей.

Наприклад, на ділянці кордону біля річки Тиса забрано найбільше життів людей, які йшли на такі необдумані кроки, піддаючись на пропозиції злочинних груп щодо незаконного перетину кордону України, резюмував Андрій Демченко.

