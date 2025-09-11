Польща направляє близько 40 тис. військовослужбовців до кордонів країни з Білоруссю та РФ на тлі загострення напруженості після масованого порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Польща відправляє 40 тис. солдатів до кордону з РФ

Як повідомляє TVP World, неподалік кордону з Польщею очікувалося збільшення чисельності військ через початок спільних військових навчань між Росією та Білоруссю.

У виданні зазначають, що ретельно відстежувані маневри та реакція країн НАТО стануть об’єктом ще більш пильної уваги через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Зараз дивляться

Очікується, що в спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою Захід-2025 будуть залучені десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення розмістити близько 40 тис. солдатів поблизу східного кордону.

– Польща готувалася до навчань Захід-2025 протягом багатьох місяців, – заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 тис. військовослужбовців, а також країн НАТО, щоб відпрацювати адекватні заходи реагування.

– Пам’ятаймо, що Захід-2025 – це наступальні навчання, – звернув увагу він.

Заступник міністра оборони Польщі поділяє побоювання інших політичних лідерів щодо того, що навчання можуть стати передвісником російської агресії щодо країн НАТО і Європейського Союзу.

11 вересня стало відомо, що Польща обмежила авіаційний рух у прикордонних районах з Україною та Білоруссю з міркувань національної безпеки до 9 грудня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.