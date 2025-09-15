У суботу, 13 вересня, у Києві відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів IX Національної кінопремії Золота дзиґа.

Ведучими події стали журналіст і телеведучий каналу ICTV Вадим Карп’як та режисерка й акторка Даша Трегубова.

Як пройшла церемонія Золота дзиґа 2025

Церемонія вручення нагород пройшла в Українському домі в Києві. До цього там відбувся День дебютного кіно з Українською Кіношколою – на екрані показали найкращі дебютні короткометражні фільми українських режисерів, які відібрали фахівці кіноіндустрії.

Цього ж дня представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів – із Днем українського кіно привітав президент України Володимир Зеленський. Він відзначив кінодіячів державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Церемонія Золота дзиґа розпочалася із вручення спеціальних відзнак кінодіячам від Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Верховної Ради. Відзнаки вручали т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна та Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов.

– Кіно – це більше ніж мистецтво і культура. Це надзвичайно відповідальний процес зараз. Україна в центрі уваги. Все, що ми знімаємо, дивляться наші міжнародні партнери. Кіно – це не тільки меморіалізація, не лише фільмування нашої історії. Це максимально потужний голос України у світі зараз, – наголосила Тетяна Бережна.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов назвав Золоту дзиґу “окрасою українського кінематографа, національною подією, яка визначає найкращих і водночас формує смаки і тренди”.

– Для переможців ця нагорода – не лише визнання, а й відповідальність: уже наступного року вони мають підтвердити свій професіоналізм і право бути на вершині українського кіноолімпу. Адже поруч із ними – надзвичайно талановиті і креативні колеги, які були за крок від перемоги й вже готові довести, що саме вони є найкращими. Така чесна конкуренція потрібна нашому кіно, адже вона робить його сильнішим. Змагання наступного року буде ще більш складним, – сказав Осіпов.

Виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух подякувала захисникам і захисницям, завдяки яким українці мають можливість знімати кіно.

– Ми боремось за нашу країну, наші життя і нашу культуру. Знімати кіно сьогодні – це вже не просто про мистецтво. Це про збереження нашої ідентичності, пам’яті і голосів українців, – додала Мачух.

За музичну частину церемонії відповідав бенд Оркестр 59 – музичний проєкт Культурних сил України. Під час церемонії було відзначено 21 лауреата кінопремії: переможців у 19 номінаціях, а також володарів премії Відкриття року та премії за внесок у розвиток українського кінематографа.

Телеверсія церемонії нагородження Золота дзиґа буде показана в ефірі телеканалу Твоє кіно. Relax 11 жовтня о 22:00. Генеральним інформаційним партнером події стала медіакомпанія Starlight Media.

Фото: Сергій Хандусенко, Артем Гвоздков

