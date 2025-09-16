Уночі 16 вересня сталася низка важливих подій для України та міжнародної спільноти.

У Сумах та Запоріжжі пролунали вибухи внаслідок російських атак, у США президент Дональд Трамп заявив про новий удар по судну з наркотиками з Венесуели, а Кабмін України подав до парламенту проєкт держбюджету на 2026 рік. Крім того, Велика Британія оголосила про готовність направити винищувачі RAF Typhoon до Польщі для посилення місії НАТО.

Крім того, Ізраїль почав наземну операцію для захоплення міста Газа, а в Україні зафіксовано нові ворожі атаки на Київщині та Харківщині.

Детальніше про головні події ночі та ранку 16 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Сумах

Сьогодні вночі, 16 вересня, російські дрони атакували Суми.

Зафіксовано два влучання – не в житловому секторі. Постраждалих серед людей немає.

Один удар прийшовся по складській будівлі, де виникла пожежа. Інший призвів до відключення електроенергії в одному з районів міста.

З 02:50 без світла залишився й один із водозаборів.

До ранку воду подавали за графіком зі зниженим тиском.

Вибухи в Запоріжжі

З 23:30 і майже до першої ночі лунали вибухи у Запоріжжі.

За даними голови ОВА Івана Федорова та ДСНС, загинула одна людина, ще 13 дістали поранення, серед них двоє дітей 4 та 17 років.

Ракети зруйнували приватні будинки й нежитлові приміщення.

Виникли масштабні пожежі: горіли три житлові будинки, СТО площею 600 кв. м, дві вантажівки та інші об’єкти.

Пошкоджені автівки, фасади та вікна будівель.

Другий удар США по судну з наркотиками з Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили ще одне судно, яке перевозило наркотики з Венесуели у міжнародних водах.

За даними Associated Press, загинули троє людей.

Це вже другий удар по венесуельських суднах за останні два тижні. Раніше повідомлялося про знищення катера та 11 загиблими.

У Білому домі наголошують, що ці атаки спрямовані проти банди Tren de Aragua та наркокартелів.

До Ради внесено проєкт бюджету-2026

Кабмін подав до Верховної Ради проєкт держбюджету-2026.

Загальні видатки – 4,8 трлн грн, доходи – 2,826 трлн грн.

Дефіцит прогнозується на рівні 18,4% ВВП, потреба у зовнішньому фінансуванні – понад 2 трлн грн.

На оборону передбачено 2,8 трлн грн, з яких щонайменше 44,3 млрд грн – на виробництво озброєння в Україні.

Серед інших статей витрат:

освіта – 265,4 млрд грн;

наука – 19,9 млрд грн;

охорона здоров’я – 258 млрд грн;

соціальна сфера – 467,1 млрд грн;

підтримка ветеранів – 17,9 млрд грн;

бізнес – 41,5 млрд грн;

агросектор – 13,1 млрд грн;

культура – 15,8 млрд грн.

Винищувачі RAF Typhoon патрулюватимуть у Польщі

Велика Британія заявила про готовність направити винищувачі RAF Typhoon для участі у місії НАТО Eastern Sentry.

Вони патрулюватимуть небо Польщі та інших країн східного флангу Альянсу.

За словами міністра оборони Джона Гілі, це відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію.

У місії також братимуть участь французькі, німецькі, данські, нідерландські та польські літаки.

У британській операції братимуть участь 400 військових та літак-заправник Voyager.

Ізраїль розпочав наступ у місті Газа

Армія оборони Ізраїлю почала масштабну наземну операцію проти угруповань у Газі.

У місті лунають потужні вибухи, авіація наносить серію ударів по позиціях бойовиків. За даними місцевих медіа, ізраїльські танки прорвалися на околиці.

Очевидці повідомляють, що ситуація ускладнюється щогодини, а ризик для мирних мешканців різко зростає.

Повторна атака дронів на Київщині

У ніч на 16 вересня ворог атакував торговельний об’єкт у Київській області.

Після влучання БпЛА на стоянці автомобілів спалахнула пожежа.

Коли на місце прибули рятувальники та почали гасіння, дрони завдали повторного удару.

Вогнем пошкоджено два пожежні автомобілі. Загоряння ліквідували.

Нічна пожежа на Харківщині

Російські війська атакували селище Великий Бурлук у Куп’янському районі.

Унаслідок удару дрона спалахнув склад агропідприємства, площа займання сягнула близько тисячі кв. метрів.

Рятувальники швидко локалізували полум’я. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

