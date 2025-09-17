Київське метро є одним із найпопулярніших видів транспорту столиці, щодня ним користуються близько 800 тисяч пасажирів.

Попри щільний потік людей вдень, у нічний час підземка не зупиняється, адже тут продовжується складна робота з обслуговування та ремонту, що забезпечує безпечне і надійне перевезення пасажирів наступного дня.

Як працює метро в Києві вночі, читайте в нашому матеріалі.

Чи працює метро вночі

Насправді коли вночі метро не здійснює перевезень пасажирів, це не означає, що станції порожні або що робота припиняється. Навпаки, підземка функціонує цілодобово, адже у цей час фахівці обслуговують колії, електромережі, системи вентиляції та інші важливі інфраструктурні об’єкти.

Від належного стану колій та обладнання залежить ефективність руху поїздів і безпека людей. Крім того, у нічний час легше проводити ремонтні роботи та перевірки, адже відсутній рух поїздів і можна безперешкодно виконувати широкий спектр завдань, від заміни шпал і рейок до діагностики сигналізації та ескалаторів.

Графік роботи метро в Києві вночі

У столиці метро працює до 23:00, однак у нинішніх умовах воно виконує не лише транспортну функцію, а й роль укриття під час повітряних тривог та атак ворога.

Потяги не ходять вночі, але під землею цілодобово триває важлива робота, необхідна для стабільної роботи метрополітену.

За даними з відео TikTok-акаунту metro kyiv, діяльність у метро не припиняється ні вдень, ні вночі.

Коли ввечері потяги зупиняють рух і станції спорожніють, підземка не перестає працювати. Понад 600 працівників метрополітену щодня беруть участь у нічному обслуговуванні та ремонті, щоб вранці пасажири могли користуватися безпечним і надійним транспортом.

Як працює київське метро вночі і що роблять фахівці у нічний час

Саме вночі здійснюється ремонт колій та шпал. Замінюють старі шпали, рейки та бруси, перевіряють стан тунелів, щоб запобігти аварійним ситуаціям. Лише за літні місяці було замінено 438 шпал, 650 метрів рейок і 142 бруси.

Як працює столичне метро вночі і що роблять фахівці:

Проводиться обслуговування систем життєзабезпечення. Підземні вентилятори, електроживлення та освітлення проходять щоденну діагностику та обслуговування.

Здійснюється перевірка ескалаторів і сигналізації. Спеціалісти тестують ескалатори, світлофори, сигнальні пристрої, аби вони працювали без збоїв.

Прибирання та санітарна підтримка. Станції очищують від сміття, тунелі прибирають від залишків, що потрапляють з платформ.

Для перевезення ремонтного обладнання та персоналу використовуються спеціальні мотодрезини, що дають змогу оперативно доставляти все необхідне в тунелі.

Нічна робота метрополітену — це складна координація людей, техніки та матеріалів. Вона потребує точного планування, щоб усі процеси, від заміни рейок до перевірки електроживлення, були завершені до відкриття станцій.

Завдяки цьому вже зранку метро відкриває двері для пасажирів, гарантуючи безпечне та комфортне пересування по трьох гілках, що охоплюють значну частину Києва.

