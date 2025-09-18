На кордоні з Польщею тестують нову систему пропуску: час перетину може збільшитися
Українців закликали планувати більше часу на перетин кордону з Польщею через тестування нової системи фіксації перетину кордону.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.
Нова система пропуску між Україною та Польщею: що варто знати
За словами Демченка, Європейський Союз раніше інформував, що готується запроваджувати нову систему фіксації перетину кордону, яка стосуватиметься всіх країн у Шенгенській зоні.
Очікувалось, що коли система тільки почне впроваджуватися, це може збільшити час перетину кордону, зокрема польського.
Він уточнив, що це може вплинути на час і на формування черг, передусім пішохідного та автомобільного напрямків.
– Як бачимо, Польща почала тестувати цю нову систему для того, щоб в подальшому вона працювала ефективніше і швидше і не створювала черг чи затримок в оформленні. Ця система повноцінно має запрацювати, за попередніми даними, в жовтні, – сказав Демченко.
Він констатував, що певним чином збільшився час для перетину кордону, адже необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають до Польщі.
Речник Держприкордонслужби порадив українцям планувати поїздки з урахуванням цієї інформації.
Водночас він зазначив, що станом на четвер черг на кордоні з Польщею ще немає.