Українців закликали планувати більше часу на перетин кордону з Польщею через тестування нової системи фіксації перетину кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

Нова система пропуску між Україною та Польщею: що варто знати

За словами Демченка, Європейський Союз раніше інформував, що готується запроваджувати нову систему фіксації перетину кордону, яка стосуватиметься всіх країн у Шенгенській зоні.

Очікувалось, що коли система тільки почне впроваджуватися, це може збільшити час перетину кордону, зокрема польського.

Він уточнив, що це може вплинути на час і на формування черг, передусім пішохідного та автомобільного напрямків.

– Як бачимо, Польща почала тестувати цю нову систему для того, щоб в подальшому вона працювала ефективніше і швидше і не створювала черг чи затримок в оформленні. Ця система повноцінно має запрацювати, за попередніми даними, в жовтні, – сказав Демченко.

Він констатував, що певним чином збільшився час для перетину кордону, адже необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають до Польщі.

Речник Держприкордонслужби порадив українцям планувати поїздки з урахуванням цієї інформації.

Водночас він зазначив, що станом на четвер черг на кордоні з Польщею ще немає.

