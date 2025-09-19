Україні потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів, оскільки Росія може розширити свої атаки до кінця року до 1 тис. в день.

Про це в інтерв’ю для CNN заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Рустем Умєров.

Умєров про ескалацію російських атак

За словами Умєрова, після зустрічі глави Кремля Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.

— Вона (РФ – Ред.) поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе, – заявив секретар РНБО.

Умєров зауважив, що через збільшення кількості російських обстрілів Україні потрібно більше ППО та фінансування для дронів-перехоплювачів.

— Росія намагається збільшити кількість атак – до 1 тис. на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну, – наголосив секретар РНБО.

Також Умєров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

Яку саме зброю отримала Україна від країн Північноатлантичного блоку наразі невідомо.

