РФ планує запускати по Україні до тисячі дронів і ракет щодня – Умєров
Україні потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів, оскільки Росія може розширити свої атаки до кінця року до 1 тис. в день.
Про це в інтерв’ю для CNN заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Рустем Умєров.
Умєров про ескалацію російських атак
За словами Умєрова, після зустрічі глави Кремля Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.
— Вона (РФ – Ред.) поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе, – заявив секретар РНБО.
Умєров зауважив, що через збільшення кількості російських обстрілів Україні потрібно більше ППО та фінансування для дронів-перехоплювачів.
— Росія намагається збільшити кількість атак – до 1 тис. на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну, – наголосив секретар РНБО.
Також Умєров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.
Яку саме зброю отримала Україна від країн Північноатлантичного блоку наразі невідомо.