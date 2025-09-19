Україні потрібно більше систем ППО та дронів-перехоплювачів, оскільки Росія може розширити свої атаки до кінця року до 1 тис. в день.

Про це в інтерв’ю для CNN заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України Рустем Умєров.

Умєров про ескалацію російських атак

За словами Умєрова, після зустрічі глави Кремля Володимира Путіна на Алясці з американським президентом Дональдом Трампом атаки на Україну посилилися.

— Вона (РФ – Ред.) поєднує атаки з використанням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе, – заявив секретар РНБО.

Умєров зауважив, що через збільшення кількості російських обстрілів Україні потрібно більше ППО та фінансування для дронів-перехоплювачів.

— Росія намагається збільшити кількість атак – до 1 тис. на день. Тому до кінця року, я думаю, вони їх розширять і це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну, – наголосив секретар РНБО.

Також Умєров нагадав, що НАТО надало новий механізм підтримки оборони через програму PURL.

Яку саме зброю отримала Україна від країн Північноатлантичного блоку наразі невідомо.

Будуть ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський про перші пакети за програмою PURL
Володимир Зеленський

