Перші два пакети в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) будуть містити ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

Ракети для Patriot і Himars будуть у двох пакетах PURL

Президент заявив, що Україна вже отримала понад 2 мільярди від партнерів у межах програми PURL і розраховує у жовтні на додаткове фінансування.

За його словами, загальна сума може сягнути 3-3,5 мільярда.

– Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію… І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars, – заявив президент.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерела писало, що перші пакети американської військової допомоги за механізмом PURL вже схвалені та незабаром можуть бути відправлені до України.

4 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України – ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Завдяки цьому механізму країни-члени НАТО та партнери зможуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.

