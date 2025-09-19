РФ планирует запускать по Украине до тысячи дронов и ракет ежедневно – Умеров
Украине нужно больше систем ПВО и дронов-перехватчиков, поскольку Россия может расширить свои атаки до конца года до 1 тыс. в день.
Об этом в интервью CNN заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Умеров об эскалации российских атак
По словам Умерова, после встречи главы Кремля Владимира Путина на Аляске с американским президентом Дональдом Трампом атаки на Украину усилились.
— Она (РФ — Ред.) сочетает атаки с использованием крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе, — заявил секретарь СНБО.
Умеров отметил, что из-за увеличения количества российских обстрелов Украине нужно больше ПВО и финансирования для дронов-перехватчиков.
— Россия пытается увеличить количество атак — до 1 тыс. в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят, и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну, — подчеркнул секретарь СНБО.
Также Умеров напомнил, что НАТО предоставило новый механизм поддержки обороны через программу PURL.
Какое именно оружие получила Украина от стран Североатлантического блока пока неизвестно.