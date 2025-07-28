Чи може жінка-поліцейська виїхати за кордон під час війни: пояснює адвокат

Під час воєнного стану в Україні діють певні обмеження на виїзд за кордон для окремих категорій громадян, включно з працівниками Національної поліції, незалежно від статі.

Щоб дізнатися, чи може жінка-поліцейська виїхати за кордон, Факти ICTV звернулися за роз’ясненнями до адвоката Ph.D., керівника практики захисту інтелектуальної власності та керуючого партнера юридичної компанії RELIANCE Дмитра Слободянюка.

Чи можливий виїзд жінок-поліцейських за кордон під час війни

За словами члена Асоціації правників України Дмитра Слободянюка, обмеження на виїзд за кордон для окремих категорій громадян передбачені Постановою КМУ №69 від 27 січня 2023 року.

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– Жінки, які обіймають посади державних службовців або правоохоронців (до яких належать працівники Національної поліції), мають обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану, – зазначає адвокат.

Хто з жінок-поліцейських може виїхати за кордон

Виїзд за кордон для них можливий лише за наявності відповідних службових відряджень. Це означає, що поїздка має бути пов’язана з виконанням службових обов’язків і підтверджена офіційними документами.

У деяких випадках виїзд дозволяється з поважних причин, таких як:

лікування за кордоном;

смерть близького родича;

необхідність догляду за неповнолітніми дітьми.

Ці причини також повинні бути підтверджені відповідними документами. Загалом для виїзду за кордон працівникам поліції може знадобитися дозвіл керівництва.

Обмеження на виїзд за кордон для жінок, які не є військовослужбовцями або державними службовцями, під час воєнного стану, не застосовуються, якщо вони не підлягають обов’язковій мобілізації. Однак на співробітників Національної поліції поширюються окремі обмеження, пов’язані з їхнім статусом.

– Таким чином, жінка – працівник Національної поліції може виїжджати за кордон, але лише за наявності службового відрядження або з поважних причин, підтверджених документами та за погодженням з керівництвом, – підсумував керівник Миколаївської обласної організації Союзу юристів України.

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