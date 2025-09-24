У районі Шандриголово Донецької області російській військові розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники неповнолітню дівчинку, якою прикриваються задля подальшого просування на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Третій армійський корпус Збройних сил України, в зоні відповідальності якого перебуває цей населений пункт.

Воєнний злочин армії РФ на Лиманському напрямку

З радіоперехоплень їм стало відомо, що ще на початку штурму російський командир із позивним Балі віддав наказ на знищення цивільного населення – “убивать всех без разбора”.

– Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців – батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, щоби унеможливити ведення вогню по них, – розповідають військові.

Там кажуть, що усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій окупантів.

Тому закликають жителів прифронтових населених пунктів вчасно евакуюватися із районів бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Лиманському напрямку відбито 15 атак окупантів у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

