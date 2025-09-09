Російська пропаганда запустила чергове фейкове відео для дискредитації Збройних сил України.

Зокрема, росіяни згенерували запис нібито з бійцем ЗСУ із інтелектуальними порушеннями, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Чергове фейкове відео пропагандистів: що відомо

Центр зазначив, що відео, яке поширюють через соцмережі, нібито зняли українські військові. Там зображено людину з інвалідністю, яку видають за чинного українського військовослужбовця.

– Ці відео є фейком. Записи створені за допомогою штучного інтелекту, що підтверджують відповідні сервіси перевірки контенту на наявність дипфейку. Також характерною ознакою підробки є відсутність на формі будь-яких розпізнавальних знаків та можливості ідентифікувати місцевість, – пояснив ЦПД.

Там зазначили, що вороги систематично здійснюють вкиди такого штибу, щоб деморалізувати українців та дискредитувати процес мобілізації.

У ЦПД нагадують, що фейки з нібито військовим ЗСУ із інвалідністю вже з’являлися у грудні 2023 року, тоді їх активно поширювали анонімні TikTok-акаунти, весь контент яких був створений з дипфейк-технологій.

Джерело: ЦПД

Фото: ЦПД

