Пропагандисти згенерували за допомогою ШІ новий фейк про ЗСУ: відео
Російська пропаганда запустила чергове фейкове відео для дискредитації Збройних сил України.
Зокрема, росіяни згенерували запис нібито з бійцем ЗСУ із інтелектуальними порушеннями, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Чергове фейкове відео пропагандистів: що відомо
Центр зазначив, що відео, яке поширюють через соцмережі, нібито зняли українські військові. Там зображено людину з інвалідністю, яку видають за чинного українського військовослужбовця.
– Ці відео є фейком. Записи створені за допомогою штучного інтелекту, що підтверджують відповідні сервіси перевірки контенту на наявність дипфейку. Також характерною ознакою підробки є відсутність на формі будь-яких розпізнавальних знаків та можливості ідентифікувати місцевість, – пояснив ЦПД.
Там зазначили, що вороги систематично здійснюють вкиди такого штибу, щоб деморалізувати українців та дискредитувати процес мобілізації.
У ЦПД нагадують, що фейки з нібито військовим ЗСУ із інвалідністю вже з’являлися у грудні 2023 року, тоді їх активно поширювали анонімні TikTok-акаунти, весь контент яких був створений з дипфейк-технологій.
Джерело: ЦПД
Фото: ЦПД