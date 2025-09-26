Після успішних дій Сил оборони на Добропільському напрямку ворог відмовився наступати в бік Новопавлівки.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів під час спілкування з журналістами в п’ятницю, 26 вересня.

Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини

За словами головнокомандувача, наразі ситуація на межі Дніпропетровщини є динамічною.

– Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику “тисячі порізів”, просунутися вглиб території, – пояснив він.

Сирський наголосив, що мета у ворога тільки одна – декларувати свою присутність та увіткнути свій прапор у яку-небудь будівлю в населеному пункті.

– Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян, – Ред.) там більше. Але ж для того щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів, – пояснив Олександр Сирський.

Він додав, що противник вже перекидав підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський, щоб прорвати українську оборону та зробити ривок у Дніпропетровську або Запорізьку області.

– Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав’язла в боях на Добропільському напрямку, – резюмував головком.

Раніше Сирський повідомив, що у Донецькій області на Добропільському напрямку були звільнені та зачищені від російських окупантів близько 360 кв. км.

