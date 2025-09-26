У Донецькій області на Добропільському напрямку загалом близько 360 кв. км звільнені та зачищені Силами оборони від російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спідкування з журналістами.

Заява Сирського про ситуацію на Добропільсткому напрямку

– Територія, яка була звільнена, на сьогодні становить 168 кв. км, зачищено від диверсійних груп – близько 182 кв. км. У чому тут відмінність? Звільнена територія – це та, яка перебувала під контролем противника. А зачищена – територія, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він не взяв її під контроль, – пояснив головком.

Сирський нагадав, що з початку літа армія РФ перейшла до нової тактики — “тисячі порізів”, що полягає в одночасному використанні великої кількості малих штурмових груп по чотири-шість осіб, які, використовуючи рельєф місцевості, яри та посадки, намагаються якнайглибше проникнути на територію України.

Зараз дивляться

Головком ЗСУ зауважив, що саме таку тактину окупанти застосовують і на Добропільському напрямку силами 8 та 51 загальновійськових армій, а також 68 армійського корпусу.

За його словами, таким чином противник зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км.

– Передбачаючи такий розвиток подій, ми перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу – річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному “мішку”. Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів ДШВ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення, – наголосив Сирський.

Він розповів, що ворог змушений був передислокувати на Добропільський напрямок угруповання морської піхоти – чотири бригади та один полк, які спершу були поступово переміщені із Сумського напрямку на Новопавлівський.

– Після наших успішних дій на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху. Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога. Звичайно, ця ситуація матиме подальший розвиток, – додав головком.

Тиждень тому у Генштабі ЗСУ повідомляли про звільнення 160 кв. км на Добропільському напрямку та зачищення від російських ДРГ ще 171 кв. км територій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.