Протягом менше ніж місяця російської окупації Бучі на Київщині військові РФ жорстоко вбили сотні мирних жителів, багатьох з них перед смертю катували.

Британська газета The Sunday Times встановила імена 13 командирів російської армії, які відповідальні за злочини у місті на початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено особи 13 російських командирів

Видання підкреслює: масштаби насильства у Бучі протягом 29 днів окупації були настільки великими, що саме місто стало уособленням воєнних злочинів.

Зараз дивляться

Зокрема, журналісти наголошують, що підвал дитячого літнього табору перетворили на катівню, де російські солдати систематично ґвалтували жінок і дітей.

Окупанти катували, калічили жертв, убивали батьків на очах у дітей. Після відступу армії РФ у місті знайшли понад 500 тіл мирних мешканців, десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти.

За даними видання, встановити особи 13 російських командирів вдалося незалежним юристам та слідчим завдяки відкритим джерелам.

Цю інформацію підтвердили українська Служба безпеки. Для ідентифікації використовували записи з камер відеоспостереження, відео з телефонів, соцмережі.

Вісім з цих військових уже отримали підозри від Офісу генпрокурора України для подальшого переслідування у вітчизняних судах і Міжнародному кримінальному суді.

Ще п’ятьох командирів визначили за повідомленнями їхніх підлеглих та зіставленням із російськими документами, але підозру їм поки не оголошено.

Офіційно вже ідентифіковано понад 80 солдатів, що перебували під їхнім командуванням. Насправді злочини скоювали значно більше військових, але встановити їхні особи ще не вдалося.

The Sunday Times пояснює: аби висунути командиру обвинувачення у міжнародному суді, треба довести, що він знав про злочини своїх підлеглих і не намагався їх зупинити.

Звірства росіян в Бучі

Штурм Бучі, міста з населенням 37 тисяч осіб, почався вже 27 лютого 2022 року, через три дні після вторгнення.

Перша атака була відбита, але 3 березня у місто зайшли десантники 234-го гвардійського десантно-штурмового полку РФ.

Вони облаштували базу для терору на промисловій території по вулиці Яблунській. Наступного дня прибуло підкріплення з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та військових 35-ї і 36-ї армій.

У цей період, як зазначає газета, російські військові “стріляли у все, що рухалося”, убиваючи випадкових перехожих і залишаючи їхні тіла просто на вулиці.

45-річна Наталія Плотнікова, мешканка вулиці Яблунської, розповіла, що її зупинили солдати після того, як вона відвезла пораненого сусіда до лікарні.

Жінку разом із ще сімома людьми, серед яких були діти та літній чоловік, змусили роздягнутися на морозі.

– Ми почули чергу з автоматів. Я бачила, як двоє чоловіків тягнули молоду жінку під пахви, – розповіла вона.

Коли Плотнікова спробувала подивитися, що сталося, один із російських солдатів пригрозив вистрелити їй у голову. За годину її відпустили.

Як встановлювали імена вбивць

Президент юридичного фонду Global Rights Compliance Вейн Джордаш, який одразу після деокупації збирав докази злочинів у Бучі, розповів:

– Там були посібники, які роздавали російським солдатам, що пояснювали їхні воєнні цілі, а солдати написали всередині свої імена. Там був викинутий одяг, на якому був вказаний підрозділ солдата», – сказав Джордаш.

Слідчі також виявили список кодових імен для позначення старших офіцерів, опитували свідків та полонених, отримали записи з камер, використовували технології розпізнавання облич і соцмережі.

Це дозволило створити першу діаграму з іменами офіцерів, яких підозрюють у злочинах у Бучі.

Газета підтвердила їхні особи через офіційні повідомлення про підозри, документи СБУ та Генпрокуратури, а також публікації самих військових і записи у російських соцмережах.

Найвищим за посадою серед цих офіцерів був командувач Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко.

До вторгнення він воював у Сирії та перебував під санкціями Британії за накази атакувати лікарні й школи в Ідлібі, де загинуло 1,6 тис. цивільних.

Попри достатні докази для звинувачення його у злочині агресії, слідчим потрібно було довести, що він знав про дії своїх військ і міг їх зупинити.

– Між Чайком і солдатами на місцях є десятки командирів середнього рангу, і вам потрібно порушити проти них справи, перш ніж ви дійдете до відповідальної особи. Як тільки ви створите схему злочинності, ви можете показати командирів, які впроваджували цю схему, і ви можете вести проти них справу, – пояснив Джордаш.

Усього видання наводить 13 імен:

Олександр Чайко (генерал-полковник)

Сергій Чубарикін (генерал-майор)

Артем Городилов

Азатбек Омурбеков (підполковник)

Микола Соковиков (лейтенант)

Валерій Солодчук (генерал-полковник)

Олександр Санчик (генерал-полковник)

Денис Суворов (полковник)

Олексій Толмачов (полковник)

Володимир Селівестров (генерал-майор)

Вадим Панков (генерал-майор)

Сергій Карасьов (полковник)

Юрій Медведєв.

За офіційними даними, у Бучі загинула 381 людина, у межах всієї територіальної громади – 554, серед них 12 дітей. Найбільше тіл (близько 40) знайшли саме на вулиці Яблунській.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.