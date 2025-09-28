Надвечір пролунали вибухи у Бєлгороді Російської Федерації – у місті частково зникло світло та вода.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Бєлгород без світла 28 вересня: що відомо

Вибухи в Бєлгороді було чути о 18:45. Як пишуть Telegram-канали, був приліт ракет по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції Луч.

Після вибухів частина Бєлгорода без світла, води та інтернету.

Через те що у Бєлгороді зникло світло, зупинилися ліфти, магазини закрилися або приймають лише готівку. Міський транспорт ходить з перебоями, на частині вулиць немає освітлення, також не працюють світлофори.

За словами губернатора Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що водоканал і лікарні в Бєлгороді перейшли на резервні джерела живлення.

Через відсутність електрики можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку.

Двоє людей постраждали під час ракетного обстрілу Бєлгорода, повідомив Гладков.

Місто Бєлгород – адміністративний центр Бєлгородської області РФ. Відстань по прямій від Харкова до Бєлгорода трохи більше 80 км.

Удари по Бєлгородській області

21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по пункту управління російської прикордонної застави у Глотовому Бєлгородської області. Внаслідок удару знищено засоби зв’язку та інше обладнання окупантів.

24 березня у Бєлгородській області бійці Сил спеціальних операцій у взаємодії з розвідниками ГУР, ракетними військами та артилерією знищили два ворожих вертольоти Ка-52 та два Мі-8.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

