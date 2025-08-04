Привласнили культурну спадщину: Зеленський ввів санкції проти керівників музеїв РФ

Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти керівництва провідних російських музеїв за їхню участь у незаконному привласненні української культурної спадщини з тимчасово окупованих територій України.

Відповідний указ датується 3 серпня.

Викрадення українських культурних цінностей: кого торкнуться санкції

Нові антиросійські санкції включають в себе 15 керівників російських музеїв, що організовують привласнення українських культурних цінностей, проводять виставки, які прославляють російську агресію, а також намагаються інтегрувати у російську систему захоплені українські музеї.

Зараз дивляться

Зокрема в санкційний список потрапили:

Державний Бородінський військово-історичний музей-заповідник;

Російський етнографічний музей;

Державний музей-заповідник Петергоф;

Музей образотворчих мистецтв імені О.С. Пушкіна;

Музеї-заповідники Куликове поле;Острів-град Свіяжськ та Тархани;

Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені Андрія Рубльова;

Оренбурзький обласний музей образотворчих мистецтв;

Чуваський національний музей;

Музей-садиба Л.М. Толстого Ясна Поляна та ін.

Частина осіб також входять до складу керівних органів Спілки музеїв РФ, російської президії ICOM та громадських структур, які сприяють просуванню окупаційної культурної політики РФ.

Ці особи потрапили до санкційного списку через те, що організовують незаконний облік українських культурних цінностей у російському державному каталозі музейного фонду, відвідували ТО території України особисто та беруть участь у заходах, які створені для легітимізаці окупаційного режиму, зокрема через проєкти російської індоктринації дітей та молоді.

Також зазначається, що деякі з цих осіб публічно просувають наративи, якими або виправдовують, або заперечують російську збройну агресію проти України.

– Йдеться не лише про фактичне вивезення або облік музейних цінностей, але й про спробу повного стирання української культурної ідентичності. Ми активно працюємо над тим, щоб держава-агресор була притягнута до відповідальності, – прокоментувала закон т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, така система працює з боку РФ ще з 2014 році – тоді її відточували на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

Таким чином росіяни намагаються нормалізувати окупацію, поширюють пропаганду та дезінформацію.

Які наслідки матимуть нові санкції

Український національний комітет вказує, що станом на березень 2025 року у відкритому державному каталозі музейного фонду Росії вже зафіксували інформацію щодо 39 українських музеїв, які розташовані на тимчасово окупованих після 2022 року територіях.

Мінкульт порівняв, що у серпні 2024 року таких музеїв було всього шість, що свідчить про те, що політика культурного привласнення інтенсивно розгортається.

Там зазначають, що такі дії є прямим порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954).

– Замість забезпечення охорони культурної спадщини на окупованих територіях, Російська Федерація офіційно привласнює музейні колекції та інституції, використовуючи їх у пропагандистських цілях, – підкреслили в міністерстві.

Ці санкції допоможуть не допустити обрання окремих представників Росії до керівних органів Міжнародної ради музеїв.

Так, на Генасамблеї ICOM, яка відбудеться у листопаді 2025 року в Дубаї, балотуються Артем Сілкін та Галина Алексєєва, однак тепер вони включені до санкційного списку.

Надалі це допоможе просунути питання запровадження аналогічних санкцій на рівні ЄС. У Мінкульті очікують, що це створить важливий прецедент та поставить під сумнів подальшу участь представників держави-агресора, причетних до культурного мародерства, у міжнародних процесах. Зокрема мова йде про заходи та вибори до керівних органів авторитетних культурних інституцій.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підкреслює, що чітка позиція України щодо захисту музейної сфери має особливе значення.

Адже протидія використання української культури для пропаганди та викрадення культурних цінностей є “одним із головних інструментів зміцнення нацбезпеки й формування широкої міжнародної солідарності на довгострокову перспективу”.

Джерело: указ президента, заява Міністерства культури та стратегічних комунікацій

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.