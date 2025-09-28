Білий дім веде переговори щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, проте остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом.

Про це в інтерв’ю на телеканалі Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Ракети Tomahawk для України

– Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент… Нехай про це говорить президент, але я знаю, що саме зараз про це говорять, – сказав Венс у коментарі Fox News.

За його словами, Дональд Трамп діятиме в інтересах Америки і це основний принцип його рішень у зовнішній та оборонній політиці.

– Той самий принцип ми застосовуватимемо під час відповіді на питання про ракети Tomahawk, – заявив Джей Ді Венс.

Раніше британське видання Telegraph писало, що президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Трампом попросив ракети Tomahawk, адже така зброя спонукатиме кремлівського диктатора Путіна до переговорів.

Відомо, що дальність удару ракет Томагавк, виробником яких є компанія RTX, до 1000 миль (1600 км). Американські ракети ATACMS мають дальність польоту приблизно 190 миль (понад 400 км).

Ракети Томагавк: характеристики

Томагавк – це високоточна, дозвукова крилата ракета. Її використовують збройні сили США та деякі інші країни:

довжина – 5,55 м без бустера;

діаметр – 0,52 м;

вага без прискорювача – близько 1 315 кг;

дальність польоту – 1 250-2 500 км;

бойова частина – фугасна, ядерна, касетна, вагою до 454 кг;

системи наведення – інерційна система з корекцією по фото місцевості, GPS та протирадарна ГСН.

Ціна однієї ракети Томагавк становить $4,16 млн.

1 червня повідомлялося, що США хочуть розмістити в Німеччині ракети Tomahawk.

