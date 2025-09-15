Проєкт держбюджету-2026: як зростуть зарплати й прожитковий мінімум
Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, у якому передбачене підвищення мінімальної та середньої заробітних плат, суттєве фінансування соціальних програм та оборонного сектору, а також індексація пенсій.
Документ уже передано до Верховної Ради для подальшого розгляду та внесення депутатських поправок.
Проєкт бюджету на 2026 рік: зарплата та прожитковий мінімум
За словами народного депутата від партії Голос Ярослава Железняка, із 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн, а середня – 30 032 грн. Це на 4 146 грн більше, ніж у 2025 році.
Прожитковий мінімум для однієї особи визначено на рівні 3 209 грн на місяць.
Окрім цього, уряд передбачив проведення індексації пенсій із 1 березня 2026 року для 10,3 млн пенсіонерів. Трансферт Пенсійному фонду сягне 251,3 млрд грн.
Подальший розгляд бюджету відбуватиметься у кілька етапів:
- 17 вересня відбудеться презентація проєкту на Комітеті з питань бюджету;
- протягом наступних двох днів його представлять у парламенті;
- до 1 жовтня депутати матимуть можливість подати свої пропозиції та поправки;
- приблизно до середини жовтня бюджетний Комітет підготує таблиці пропозицій та висновки;
- перше читання та ухвалення пропозицій заплановані до 20 жовтня, для цього необхідно не менше 226 голосів;
- остаточне затвердження бюджету очікується до 20 листопада після двоетапного голосування.
Паралельно уряд працює над змінами до Бюджетного кодексу.