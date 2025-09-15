Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, у якому передбачене підвищення мінімальної та середньої заробітних плат, суттєве фінансування соціальних програм та оборонного сектору, а також індексація пенсій.

Документ уже передано до Верховної Ради для подальшого розгляду та внесення депутатських поправок.

Проєкт бюджету на 2026 рік: зарплата та прожитковий мінімум

За словами народного депутата від партії Голос Ярослава Железняка, із 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн, а середня – 30 032 грн. Це на 4 146 грн більше, ніж у 2025 році.

Прожитковий мінімум для однієї особи визначено на рівні 3 209 грн на місяць.

Окрім цього, уряд передбачив проведення індексації пенсій із 1 березня 2026 року для 10,3 млн пенсіонерів. Трансферт Пенсійному фонду сягне 251,3 млрд грн.

Подальший розгляд бюджету відбуватиметься у кілька етапів:

17 вересня відбудеться презентація проєкту на Комітеті з питань бюджету;

протягом наступних двох днів його представлять у парламенті;

до 1 жовтня депутати матимуть можливість подати свої пропозиції та поправки;

приблизно до середини жовтня бюджетний Комітет підготує таблиці пропозицій та висновки;

перше читання та ухвалення пропозицій заплановані до 20 жовтня, для цього необхідно не менше 226 голосів;

остаточне затвердження бюджету очікується до 20 листопада після двоетапного голосування.

Паралельно уряд працює над змінами до Бюджетного кодексу.

