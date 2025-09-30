Вже сьомий день триває аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Такого не було раніше, а ситуація на Запорізькій АЕС є критичною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 30 вересня.

Зеленський про критичну ситуацію на ЗАЕС

За словами глави держави, через російські обстріли станція відключена від живлення та електромережі. Зараз Запорізька АЕС забезпечується електрикою від дизель-генераторів.

– Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі й так довго, – звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що українська сторона має інформацію, що один із генераторів вийшов із ладу.

Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

Зеленський наголосив, що це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія.

– І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації, – сказав президент.

Зеленський про удар по Дніпру та інших містах

Зараз у Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів, цілеспрямованого по центру міста. На жаль, постраждали люди.

Загалом весь день для східних регіонів, зокрема у Харкові, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині – це фактично постійні повітряні загрози.

– Харків був під ударом. На Чернігівщині був удар по підстанції – зараз триває відновлення. На Сумщині в ніч на цей день росіяни вбили цілу родину в будинку. Жінка, чоловік, двоє маленьких дітей – чотири й сім років діткам було. Жінка була вагітна. Удар російського дрона. Мої співчуття рідним та близьким, – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна обов’язково відповість Росії на їхні удари.

Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо українських дипстрайків. Він наголосив, що Україна продовжить цілком справедливо знищувати російську логістику, паливну інфраструктуру – усе, що служить війні Кремля.

Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується, переконаний Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна отримує правильні сигнали від США та інших партнерів, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, переговорів, миру, зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Москва ховається.

Без сильного тиску росіяни не зупиняться, а навпаки намагаються збільшувати агресію, звернув увагу президент.

Зеленський про санкції проти Росії

Також президент провів санкційну нараду із секретарем РНБО та уповноваженим щодо санкцій.

За його словами, завдання чітке – щоб санкції завдавали більше болю і відчутних наслідків для Росії.

Президент розповів, що у жовтні має прискоритись робота із синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

Водночас Україна розраховує на ухвалення 19 пакета санкцій Європейського Союзу, який буде вагомим аргументом і з американцями, щоб їхній тиск не відставав від дій Європи та інших суб’єктів Великої сімки.

Зеленський доручив також готувати продовження санкцій, термін яких завершується. За вересень було п’ять нових санкційних пакетів України.

Також були рішення партнерів, які допомагають. Багато в чому санкції Європи, Канади та США базуються на українських пропозиціях. Україна за це дуже вдячна партнерам, сказав президент.

Зеленський про викрадення українських дітей

Глава держави говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Володимир Зеленський подякував за підтримку, розповів про зусилля, щоб повернути українських полонених, дорослих і українських діточок, які утримуються в Росії.

– Ми готуємо нашу резолюцію для Генасамблеї щодо викрадених Росією дітей, – сказав президент.

За його словами, Україна працює з країнами, щоб було результативне голосування і найголовніший результат – повернення наших людей і дітей.

Зеленський про евакуацію українців з Гази

Сьогодні українська розвідка разом із МЗС евакуювали з Гази ще 57 людей. Серед них 48 осіб – це громадяни України, 16 дітей.

Загалом за майже два роки українськими силами евакуйовано з Гази ще 422 людини, і не тільки громадян України, але й держав-сусідів, розповів Зеленський.

З американської ініціативи є домовленість урегулювати всю ситуацію в секторі Гази. Це має значення не тільки для цього регіону, а й для багатьох у світі.

Зеленський наголосив, що важливі пропозиції президента США Дональда Трампа. Він говорив сьогодні з генсеком ООН про це. Це хороший шанс на врегулювання, вважає президент.

– Ми готові зробити свій внесок, щоб американські пропозиції спрацювали. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя, усім, хто повертає силу міжнародному праву й міжнародній звичці поважати народи, поважати життя людей та зупиняти війни. Це найголовніше, – резюмував глава держави.

