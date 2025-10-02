Президент Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, підтвердив переговори із американським колегою Дональдом Трампом щодо системи озброєння великого радіусу дальності.

Про це він сказав під час спілкування з медіа перед сьомим самітом Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Що відомо про переговори Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський наголосив, що рішення усе ще залежить від президента США Дональда Трампа.

Зараз дивляться

– Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення, – пояснив український президент.

Зеленський не уточнив, про яку саме систему йдеться, однак останнім часом багато обговорювалась можливість передання Україні крилатих ракет Tomahawk, здатних знищувати цілі на дистанції до 2,5 тис. км.

Про ці переговори казали, зокрема, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс і спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келлог.

Усі сторони щоразу зазначали, що рішення про передання ухвалюватиме тільки президент Дональд Трамп особисто.

Що відомо про характеристики крилатих ракет Tomahawk – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.