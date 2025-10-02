Президент Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, подтвердил переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом о системе вооружения большой дальности.

Об этом он сказал во время общения с медиа перед седьмым саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Что известно о переговорах Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский подчеркнул, что решение все еще зависит от президента США Дональда Трампа.

– Мы говорили с Соединенными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса действия. Посмотрим. Все будет зависеть от его решения, – пояснил украинский президент.

Зеленский не уточнил, о какой именно системе идет речь, однако в последнее время часто обсуждалась передача Украине крылатых ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.

Об этих переговорах говорили, в том числе, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс и специальный посланник по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

Все стороны каждый раз отмечали, что решение о передаче будет принимать только президент Дональд Трамп лично.

