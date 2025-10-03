На технологічній Ставці верховного головнокомандувача ключовим фокусом будуть кроки для збільшення фінансування для закупівлі озброєння для військових.

Серед іншого мова йде про керований експорт та далекобійні операції, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Підготовка до технологічної Ставки: що відомо

– Готуємо технологічну Ставку. Ключовий фокус – як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів – запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель, – написав Умєров у Telegram.

За його словами, буде експортуватися лише те, що є в надлишку та виробляється за наявності вільних потужностей.

Секретар РНБО наголосив, що пріоритетом залишається збереження можливостей для забезпечення ЗСУ та гарантування безпеки постачань.

– Напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів, – додав Умєров.

Він уточнив, що очікується детальна доповідь від Кабміну, Міністерства оборони, військового керівництва та розвідок з чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї.

– Окремо розглянемо останню атаку Росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів. Також розглянемо наші відповіді ворогу — далекобійні операції”, – зазначив секретар РНБО.

