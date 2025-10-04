Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала факти передавання Китаєм Росії супутникових розвідданих, які використовувалися для підготовки ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах, що належать іноземним інвесторам.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Служби зовнішньої розвідки Олег Александров.

Китай надавав РФ розвіддані для ударів по Україні

За його словами, є підтвердження тісної співпраці між РФ та КНР у сфері моніторингу супутникової розвідки території України.

– Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам, – сказав він.

У відомстві відмовилися надати додаткові деталі щодо конкретних місць в Україні, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Раніше газета The Washington Post, посилаючись на документи, писала, що Росія допомагає Китаю у підготовці до можливого нападу на Тайвань.

