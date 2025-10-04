Нелегальний ринок електронних сигарет в Україні складає 93% – дослідження
Масове поширення нелегальних електронних сигарет в Україні несе небезпеку як для суспільства, так і для держави. Розв’язання цієї проблеми вимагає посиленої уваги та ефективних заходів боротьби з тіньовим ринком.
Згідно із дослідженням ринку електронних сигарет в Україні, яке у липні-серпні 2025 року провела компанією Kantar Ukraine, частка нелегальної продукції становить 93,6%.
Ринок електронних сигарет в Україні
Так, згідно із дослідженням, найвищий рівень нелегальної продукції (99,1%) фіксується у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами.
Основні ознаки нелегальних електронних сигарет в Україні є смак, відмінний від тютюнового (61%). Понад чверть продукції на ринку не має відповідного об’єму картриджа / кількість затяжок та/або тип рідини.
Кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці / флаконі / картриджі або продукті. Лише на 50% продукції вдалося встановити наявність акцизних марок.
– Нелегальна продукція визначається за багатьма ознаками. Тож якщо один із показників не відповідає вимогам та чинному законодавству – така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо рекордно високий рівень нелегальності – понад 90% ринку, – пояснює Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Ukraine.
Структура ринку електронних сигарет маж наступний вигляд:
- одноразові електронні сигарети – 28%;
- електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами – 15%;
- вейпи з вбудованим заправним резервуаром – 18%;
- електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами – 39%.
Канали покупок в категорії електронних сигарет
Незалежно від типу системи, що використовується, приблизно чверть опитаних респондентів купляє товари з категорії електронних сигарет онлайн: дві третини покупців купують офлайн (75,4%), 23,6% – онлайн.