Масове поширення нелегальних електронних сигарет в Україні несе небезпеку як для суспільства, так і для держави. Розв’язання цієї проблеми вимагає посиленої уваги та ефективних заходів боротьби з тіньовим ринком.

Згідно із дослідженням ринку електронних сигарет в Україні, яке у липні-серпні 2025 року провела компанією Kantar Ukraine, частка нелегальної продукції становить 93,6%.

Ринок електронних сигарет в Україні

Так, згідно із дослідженням, найвищий рівень нелегальної продукції (99,1%) фіксується у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами.

Основні ознаки нелегальних електронних сигарет в Україні є смак, відмінний від тютюнового (61%). Понад чверть продукції на ринку не має відповідного об’єму картриджа / кількість затяжок та/або тип рідини.

Кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці / флаконі / картриджі або продукті. Лише на 50% продукції вдалося встановити наявність акцизних марок.

– Нелегальна продукція визначається за багатьма ознаками. Тож якщо один із показників не відповідає вимогам та чинному законодавству – така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо рекордно високий рівень нелегальності – понад 90% ринку, – пояснює Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Ukraine.

Структура ринку електронних сигарет маж наступний вигляд:

одноразові електронні сигарети – 28%;

електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами – 15%;

вейпи з вбудованим заправним резервуаром – 18%;

електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами – 39%.

Канали покупок в категорії електронних сигарет

Незалежно від типу системи, що використовується, приблизно чверть опитаних респондентів купляє товари з категорії електронних сигарет онлайн: дві третини покупців купують офлайн (75,4%), 23,6% – онлайн.

