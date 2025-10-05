Аеропорт Вільнюса (Литва) тимчасово зупиняв роботу після появи низки повітряних куль .

Про це повідомило литовське радіо LRT та Reuters.

Зупинка польотів в аеропорті Вільнюса: що відомо

Як повідомляє Національний центр управління в кризових ситуаціях (NKVC), ввечері 4 жовтня повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів.

За словами представника центру Дарюса Бути, кулі прилетіли з території Білорусі.

Більшість із них – 13–14 – були помічені у Вільнюсі та Вільнюському повіті, два з них пролітали просто над аеропортом столиці.

— Вночі зафіксовано порушення повітряного простору Литви. Загалом помічено 25 метеозондів, що прибули з боку Білорусі, – зазначив Бута в ефірі радіо LRT.

За інформацією компанії Литовські аеропорти, через небезпеку о 22:16 4 жовтня довелося тимчасово закрити повітряний простір аеропорту Вільнюса.

Авіасполучення відновили лише о 4:50 5 жовтня.

NKVC наразі уточнює, скільки метеозондів приземлилося на території Литви та скільки з них перевозили контрабандні вантажі.

Дарюс Бута додав, що зазвичай такі кулі запускають контрабандисти, а за сприятливого вітру їхня кількість може сягати десятків.

Через інцидент в аеропорту Вільнюса затрималися певні рейси, а шість із них були скасовані, серед яких рейси до Цюріха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена.

Загалом закриття повітряного простору зачепило близько 30 рейсів (ідеться про майже 6 тис. пасажирів).

Тимчасові обмеження стосувалися рейсів як на прибуття, так і на виліт: певні рейси скасували, інші перенаправили до сусідніх Латвії та Польщі.

Один рейс із Копенгагена був змушений повернутися до Данії.

В аеропорту попередили, що протягом дня можливі затримки рейсів через порушення ротації екіпажів та літаків.

Це не перший випадок порушень у європейській авіації останніми тижнями. Подібні ситуації відбувалися в аеропортах Копенгагена та Мюнхена через підозрілі дрони.

Раніше аеропорт Вільнюса кілька разів призупиняв роботу через безпілотники, а також подібні інциденти відбувалися в Данії, Німеччині, Норвегії та Швеції, що стало частиною серії дронових вторгнень над критичною інфраструктурою країн Балтії.

