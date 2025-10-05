Аэропорт Вильнюса (Литва) временно приостановил работу после появления ряда воздушных шаров .

Об этом сообщило литовское радио LRT и Reuters.

Остановка полетов в аэропорту Вильнюса: что известно

Как сообщает Национальный центр управления в кризисных ситуациях (NKVC), вечером 4 октября воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов.

По словам представителя центра Дарюса Буты, шары прилетели с территории Беларуси.

Большинство из них – 13–14 – были замечены в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, два из них пролетали прямо над аэропортом столицы.

— Ночью зафиксировано нарушение воздушного пространства Литвы. Всего замечено 25 метеозондов, прибывших со стороны Беларуси, — отметил Бута в эфире радио LRT.

По информации компании Литовские аэропорты, из-за опасности в 22:16 4 октября пришлось временно закрыть воздушное пространство аэропорта Вильнюса.

Авиасообщение восстановили только в 4:50 5 октября.

NKVC в настоящее время уточняет, сколько метеозондов приземлилось на территории Литвы и сколько из них перевозили контрабандные грузы.

Дарюс Бута добавил, что обычно такие шары запускают контрабандисты, а при благоприятном ветре их количество может достигать десятков.

Из-за инцидента в аэропорту Вильнюса задержались некоторые рейсы, а шесть из них были отменены, в том числе рейсы в Цюрих, Лондон, Франкфурт, Кутаиси, Варшаву и Копенгаген.

В целом закрытие воздушного пространства затронуло около 30 рейсов (речь идет о почти 6 тыс. пассажиров).

Временные ограничения касались рейсов как на прибытие, так и на вылет: некоторые рейсы отменили, другие перенаправили в соседние Латвию и Польшу.

Один рейс из Копенгагена был вынужден вернуться в Данию.

В аэропорту предупредили, что в течение дня возможны задержки рейсов из-за нарушения ротации экипажей и самолетов.

Это не первый случай нарушений в европейской авиации в последние недели. Подобные ситуации происходили в аэропортах Копенгагена и Мюнхена из-за подозрительных дронов.

Ранее Вильнюсский аэропорт несколько раз приостанавливал работу из-за беспилотников, а также подобные инциденты происходили в Дании, Германии, Норвегии и Швеции, что стало частью серии дронных вторжений над критической инфраструктурой стран Балтии.

