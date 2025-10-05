Президент Володимир Зеленський у зверненні дорікнув міжнародному співтовариству за відсутність достойної реакції на удари Росії по Україні, заявивши, що Путін просто сміється із Заходу.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

Зеленський розкритикував мовчання Заходу

За словами Зеленського, станом на зараз відомо про п’ятеро загиблих та 18 постраждалих унаслідок обстрілу РФ у ніч проти 5 жовтня.

Зараз дивляться

Росія завдала комбінованого удару понад 50 ракетами та близько 500 дронами по дев’яти областях України.

— І саме тому Путін це робить, він просто сміється із Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру… Нуль реальної реакції світу, – заявив Зеленський.

Український лідер наголосив на необхідність сильної міжнародної реакції на систематичні російські атаки по цивільній інфраструктурі України.

— Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь, – додав президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.