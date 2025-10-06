Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Дніпро було тимчасовою, а не штатною структурою, яка завершила свою діяльність у зв’язку з упровадженням корпусної реформи в ЗСУ.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.

Генштаб про ліквідацію ОСУВ Дніпро

– У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ Дніпро припинило своє існування, – зазначив він.

За словами Ковальова, генерал-майор Михайло Драпатий наразі обіймає штатну посаду командувача Командування об’єднаних сил Збройних сил України.

– Посада командувача ОСУВ Дніпро не є штатною, і він обіймав її за сумісництвом. Слід наголосити, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ у районі бойових дій, – уточнив речник.

Ковальов наголосив, що ліквідація ОСУВ Дніпро не зумовить погіршення керованості підрозділами чи зниження ефективності дій на фронті.

Навпаки, за його словами, ці зміни покликані підвищити якість управління військами.

Раніше Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення ліквідувати ОСУВ Дніпро.

Його командувачем був генерал-майор Михайло Драпатий, який водночас очолює Командування об’єднаних сил ЗСУ.

ОСУВ Дніпро (раніше – ОСУВ Хортиця) відповідало за ділянку фронту, що охоплювала території від Запорізької до Харківської областей.

Генерал-майор Драпатий очолював це угруповання протягом восьми місяців.

