Від початку контрнаступу Збройних сил України на Добропільському напрямку російські війська зазнали вже понад 12 тисяч втрат.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Втрати ворога на Добропільському напрямку

За словами глави держави, майже годину він та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорили про ситуацію на фронті, про підготовку та забезпечення наших бригад.

– Особлива увага зараз Добропільській контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже понад 12 тисяч втрат. Це тільки в районах Покровська, Добропілля. Саме з 21 серпня, – наголосив президент Зеленський.

З цих 12 тисяч понад 7200 – безповоротні втрати ворога.

Очільник держави зауважив, що непростими напрямками лишаються Куп’янськ на Харківщині, там наші воїни воюють у місті та на околицях; на Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії, є непогані результати.

Під Куп’янськом працюють Сили спеціальних операцій, СБУ та 138 центр спецпризначення ВСП.

– Ще на Куп’янському напрямку діють 15 бригада Нацгвардії, 114 окрема бригада територіальної оборони, 144 окрема механізована бригада… Лиманський напрямок, дуже важливий – 60 окрема механізована бригада. На Придніпровському – 40 бригада берегової охорони Військово-морських Сил, також 426 окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140 окремий розвідбат морської піхоти, – наголосив Володимир Зеленський.

А ще президент наголосив, що далекобійні удари України по цілях у РФ стали точнішими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

Фото: 45 ОАБр/Сухопутні війська

