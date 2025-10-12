Правоохоронці встановлюють обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці.

Про це 12 жовтня повідомила поліція Києва.

Напад біля синагоги в Оболонському районі Києва: що відомо

Про напад біля синагоги в Оболонському районі Києва правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Згідно з оприлюдненим дописом, група невідомих молодиків, перебуваючи біля будівлі синагоги, почали викрикувати антисемітські гасла, демонструвати нацистські вітання й згодом застосували газ дратівливої дії проти одного з членів громади.

— Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та втекли. Чоловік дістав сильні опіки очей та шкіри, – розповіли у Київській єврейській громаді на Оболоні.

Наразі за вказаним фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників.

У єврейській громаді назвали цю подію “спрямованим, жорстоким та підготовленим антисемітським актом”, зазначивши, що напередодні група молодиків під синагогою вдавалася до нацистських вітань та викрикувала антисемітські гасла, побачивши рабина.

— Сталося те, чого не має бути в цивілізованому світі, – додали в громаді.

