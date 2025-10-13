В умовах війни кожен опалювальний сезон в Україні стає справжнім викликом. Це пов’язано з ризиком ударів по критичній інфраструктурі, а також необхідністю ретельної підготовки тепломереж і котелень до холодів, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання для населення.

Коли в Україні почнеться опалювальний сезон та про підготовку до нього – читайте на Фактах ICTV.

Яка готовність до опалювального сезону в Україні 2025-2026

Станом на початок жовтня 2025 року рівень підготовки до опалювального сезону в Україні становить від 80% до 99%, залежно від області. За даними уряду, готовими до зими є понад 115 тисяч житлових будинків і 22 тисячі соціальних об’єктів.

У Києві рівень готовності оцінюють у 95%. У Львові підготовка становить близько 92%. Місцева влада робить ставку на альтернативні джерела енергії.

Також запущено програму для 238 прифронтових громад, де проживають 6,6 млн людей. Родини, які опалюють житло самостійно, отримають адресну допомогу, а саме 19 400 грн на дрова та щомісячну компенсацію 100 кВт·год електроенергії.

Триває процес децентралізації енергетики. Впроваджуються когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що підвищить надійність енергомережі. До початку опалювального сезону всі підготовчі роботи буде завершено.

Опалювальний сезон 2025-2026: коли розпочнеться

Питання, коли починається опалювальний сезон в Україні у 2025 році, найбільше хвилює мешканців багатоквартирних будинків.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії та типових договорів про її надання, опалення включається, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль становить +8 °C або нижче.

Це правило покликане забезпечити комфортні умови у квартирах, будинках і промислових приміщеннях, адже низька температура потребує додаткового обігріву.

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 19 липня 2022 року № 812, визначивши нові строки “опалювального” та “міжопалювального” періоду для компанії Нафтогаз. У постанові йдеться, що опалювальний період для газопостачальної компанії діятиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Відповідне рішення закріплено у постанові уряду від 8 жовтня 2025 року № 1267. У Кабінеті міністрів наразі не пояснювали, чи означає це, що опалювальний сезон в Україні 2025 – 2026 також розпочнеться з 1 листопада.

