Пізно вночі 12 жовтня пролунали потужні вибухи у Феодосії, що в окупованому Криму. Під ударами знову опинилася місцева нафтобаза.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Горить нафтобаза у Феодосії

Так, про перші звуки вибухів у Феодосії почали повідомляти близько 23:15. Жителі Феодосії спочатку нарахували щонайменше 10 вибухів, попередньо, то була робота російської протиповітряної оборони.

Близько 23:50 стало відомо, що дрони знову атакували нафтобазу у Феодосії, там вирує гігантська пожежа. Заграву від пожежі видно в Старому Криму та навіть в Алупці.

Колабораціоніст та так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку на Феодосії. За його словами, російські сили ППО збили 20 ударних дронів. На цей час, постраждалих немає. Всі профільні служби працюють на місці.

Повідомляють, що також, можливо, була атака на електропідстанцію Кафа 220 кВ під Феодосією.

Нагадаємо, що нафтобазу у Феодосії дрони атакують не вперше. На нафтобазі всього було 34 резервуари з пальним, а після попередніх ударів лишилося 22. 6 жовтня українські дрони знову атакували АТ Морський нафтовий термінал, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що Феодосійський нафтовий термінал має близько 250 тис. куб. м резервуарів і здатний перекачувати понад 1,5 тонни пального на годину. Ця нафтобаза є ланкою у постачанні пального для російської окупаційної армії.

