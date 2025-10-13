Поздно ночью 12 октября прогремели мощные взрывы в Феодосии, что в оккупированном Крыму. Под ударами снова оказалась местная нефтебаза.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Так, о первых звуках взрывов в Феодосии начали сообщать около 23:15. Местные жители сначала насчитали не менее 10 взрывов, предварительно, это была работа российской противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Около 23:50 стало известно, что дроны снова атаковали нефтебазу в Феодосии, там бушует гигантский пожар. Зарево видно в Старом Крыму и даже в Алупке.

Коллаборационист и так называемый губернатор Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку на Феодосию. По его словам, российские силы ПВО якобы сбили 20 ударных дронов. На данный момент пострадавших нет.

Сообщают, что также, возможно, была атака на электроподстанцию Кафа 220 кВ под Феодосией.

Напомним, что нефтебазу в Феодосии дроны атакуют не впервые. На обьекте всего было 34 резервуара с топливом, а после предыдущих ударов осталось 22. 6 октября украинские дроны снова атаковали АО Морской нефтяной терминал, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что Феодосийский нефтяной терминал имеет около 250 тыс. куб. м резервуаров и способен перекачивать более 1,5 тонны топлива в час. Эта нефтебаза является звеном в поставках топлива для российской оккупационной армии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.