У Львові в муніципальному індустріальному парку Формація новий завод USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей. Потужність виробництва – 200 тис. кв. м сендвіч-панелей на місяць.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Завод USP Panels в індустріальному парку Формація

Підприємство займає площу 7 200 кв. м. На ній, крім виробничих корпусів, розташовані склади сировини та готової продукції. Всю енергетичну, транспорту та іншу інфраструктуру для нового заводу забезпечив індустріальний парк, який розвиває девелоперська компанія Alterra Group.

Індустріальний парк Формація, крім заводу USP Panels, вже має й кілька інших резидентів, які будують нові виробництва та логістику. Зокрема, це Пожмашина — виробник пожежної та спеціальної техніки, Family Gold Masters — ювелірна компанія, Dodo Socks — бренд оригінальних шкарпеток та інші.

Перша черга індустріального парку, що охоплює 22 тис. кв. м виробничих площ, була введена в експлуатацію у вересні 2025 року. До кінця року планується запустити ще 11 тис. кв. м. Завершення всіх етапів будівництва очікується до 2028 року.

Індустріальні парки є одним з інструментів державної політики Зроблено в Україні. Вона фокусує державну підтримку на стимулюванні виробництва, інвестицій та експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

