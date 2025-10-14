Під час проходження військової лікарської комісії (ВЛК) в умовах воєнного стану трапляються численні порушення.

Через перевантаження системи, нестачу фахівців та формальний підхід до медичних оглядів трапляються випадки, коли рішення щодо придатності або непридатності до військової служби ухвалюються некоректно.

У результаті цього окремі особи, які мають суттєві проблеми зі здоров’ям, можуть отримати статус придатного.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката Адвокатського об’єднання LESHCHENKO & PARTNERS Данила Трясова, чи може військовий прийти з юристом для оскарження рішення ВЛК.

Чи має військовий право на юридичну допомогу, коли потрібно оскаржити рішення ВЛК

Відповідно до статті 59 Конституції України, кожен громадянин України має право на професійну правничу допомогу, його інтереси можуть представляти та/або здійснювати захист у будь-яких органах державної влади, зокрема ТЦК та військово-лікарських комісіях при ТЦК.

Адвокат наголосив, що немає прямої заборони на участь адвоката в процедурі проходження ВЛК. Відповідно до Конституції України, ви маєте право на правовий захист у будь-якій ситуації.

– Якщо ви вирішили проходити ВЛК у присутності юриста, краще перед відвідуванням ТЦК письмово повідомити про свою потребу в правовій підтримці та захисті, вказуючи, що адвокат супроводжуватиме вас під час обстеження чи обговорення справи. Але, найімовірніше, вам буде відмовлено, – попередив адвокат.

Чи може військовий оскаржити рішення ВЛК з юристом

Треба розуміти, яку саме роль буде відігравати адвокат під час проходження вами ВЛК.

– Адвокат не має права втручатись у роботу лікарів та визначати, чи правильний висновок зробили останні. У разі незгоди особи з рішенням ВЛК законодавством передбачено певна процедура оскарження таких рішень у судовому порядку, – наголосив Данило Трясов.

Водночас адвокат, якого допустили до проходження чи повторного проходження ВЛК разом із військовим чи військовозобов’язаним, може зафіксувати процесуальні порушення лікарів зі складу ВЛК та посадових осіб ТЦК. Це необхідно, щоб запобігти психологічному та фізичному тиску.

– Зазвичай під час проходження чи повторного проходження ВЛК військовозобов’язаними або військовими з боку лікарів ВЛК та посадових осіб ТЦК вчиняється низка процесуальних порушень та зловживань, які без певної фото-, відео-, аудіофіксації складно довести та оскаржити у досудовому або судовому порядку, – попередив адвокат.

Тому на практиці посадові особи ВЛК та ТЦК негативно ставляться до присутності адвоката під час проходження комісії та переважно відмовляють у цьому клієнту, тим самим обмежуючи конституційні, конвенційні права та свободи людей, що є недопустимим у правовій і демократичній державі.

Тож більшість клієнтів звертається до адвокатів за правничою допомогою вже на стадії саме оскарження рішень районних ВЛК до обласних ВЛК у досудовому або судовому порядку.

