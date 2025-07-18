Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ глави держави №496/2025 від 18 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

Умєров – новий секретар РНБО

– Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України, – мовиться в документі.

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Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого того ж дня було звільнено іншим указом №495/2025. Олександр Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з 26 березня 2024 року.

Рустем Умєров до цього очолював Міністерство оборони України – з 6 вересня 2023 року до 16 липня 2025-го.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку усього Кабміну на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем.

До роботи в уряді Умєров був народним депутатом (2019-2022 роки), а у вересні 2022-го очолив Фонд державного майна.

Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Був заступником керівника постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи та співголовою депутатського об’єднання Кримська платформа у Верховній Раді.

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