Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ глави держави №496/2025 від 18 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.
Умєров – новий секретар РНБО
– Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України, – мовиться в документі.
Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого того ж дня було звільнено іншим указом №495/2025. Олександр Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з 26 березня 2024 року.
Рустем Умєров до цього очолював Міністерство оборони України – з 6 вересня 2023 року до 16 липня 2025-го.
16 липня Верховна Рада підтримала відставку усього Кабміну на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем.
До роботи в уряді Умєров був народним депутатом (2019-2022 роки), а у вересні 2022-го очолив Фонд державного майна.
Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.
Був заступником керівника постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи та співголовою депутатського об’єднання Кримська платформа у Верховній Раді.