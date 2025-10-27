Харків — прифронтовий обласний центр, тому питання опалення тут стоять особливо гостро. Попри складну ситуацію, місто активно готується до нового опалювального сезону, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури. 

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові 2025, читайте в нашому матеріалі. 

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Харкові 

Працівники об’єднаного управління внутрішньобудинкових систем КП Харківські теплові мережі та КП Харківводоканал протягом літа виконали 25 комплексних капітальних ремонтів. Основним критерієм для вибору будинків стали звернення мешканців.  

Один із прикладів це п’ятиповерховий будинок у Немишлянському районі, зведений у 1968 році, де повністю замінили всі внутрішньобудинкові комунікації, від системи центрального опалення до каналізації. 

Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що опалювальний сезон у Харкові розпочнеться після отримання всіх необхідних дозволів і лише тоді, коли погодні умови будуть сприятливими для подачі тепла. Він зазначив, що технічно місто готове до початку опалювального сезону, але наразі чекає лімітів газу.

Міський голова наголосив, що Харків живе в умовах постійних обстрілів — ворог регулярно б’є по ТЕЦ, підстанціях та котельнях. Він нагадав, що минулої зими місту доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання після влучань.

Це складний процес, адже йдеться про сотні кілометрів тепломереж і десятки котелень та насосних станцій, які мають працювати синхронно. Узимку ж додатковим ризиком є промерзання мереж, тож комунальники нерідко прокладали тимчасові труби просто по поверхні, аби не допустити замерзання міста. Попри всі труднощі, тепло щоразу поверталося в оселі харків’ян у найкоротші терміни.

Також Терехов розповів, що нині триває робота над захистом критичних об’єктів інфраструктури. Паралельно з міжнародними партнерами реалізується проєкт Енергетичний острів — нова децентралізована система енергозабезпечення, яка має зробити Харків енергонезалежним та стійким до атак.

У місті встановлюють сучасні газові генератори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що дозволять швидко відновлювати подачу тепла й електроенергії навіть у разі пошкоджень.

Опалювальний сезон у Харкові: дата

В Україні порядок включення опалення регламентується постановою Кабінету Міністрів № 830. Згідно з документом, централізоване опалення в житлових, адміністративних та соціальних будівлях вмикається у разі, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8° C. 

26 жовтня Ігор Терехов розповів журналістці Новини.Live, коли ввімкнуть опалення у Харкові. Він наголосив, що місто діятиме відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів. Водночас він зазначив, що сподіватися на просту зиму не варто.

Очільник Харкова наголосив, що наразі працюють над розвитком системи теплопостачання та опалення. Наразі він не може детально коментувати ці питання через міркування безпеки.

– Проте ми готуємося, маємо чіткий план дій і рухаємося відповідно до нього, – наголосив Терехов.

опалювальний сезон в Україні,

