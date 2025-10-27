Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що опалювальний сезон у Харкові розпочнеться після отримання всіх необхідних дозволів і лише тоді, коли погодні умови будуть сприятливими для подачі тепла. Він зазначив, що технічно місто готове до початку опалювального сезону, але наразі чекає лімітів газу.

Міський голова наголосив, що Харків живе в умовах постійних обстрілів — ворог регулярно б’є по ТЕЦ, підстанціях та котельнях. Він нагадав, що минулої зими місту доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання після влучань.

Це складний процес, адже йдеться про сотні кілометрів тепломереж і десятки котелень та насосних станцій, які мають працювати синхронно. Узимку ж додатковим ризиком є промерзання мереж, тож комунальники нерідко прокладали тимчасові труби просто по поверхні, аби не допустити замерзання міста. Попри всі труднощі, тепло щоразу поверталося в оселі харків’ян у найкоротші терміни.

Також Терехов розповів, що нині триває робота над захистом критичних об’єктів інфраструктури. Паралельно з міжнародними партнерами реалізується проєкт Енергетичний острів — нова децентралізована система енергозабезпечення, яка має зробити Харків енергонезалежним та стійким до атак.

У місті встановлюють сучасні газові генератори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що дозволять швидко відновлювати подачу тепла й електроенергії навіть у разі пошкоджень.

Опалювальний сезон у Харкові: дата