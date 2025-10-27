Опалювальний сезон у Харкові 2025-2026: як місто готується до зими
Харків — прифронтовий обласний центр, тому питання опалення тут стоять особливо гостро. Попри складну ситуацію, місто активно готується до нового опалювального сезону, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури.
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові 2025, читайте в нашому матеріалі.
Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Харкові
Працівники об’єднаного управління внутрішньобудинкових систем КП Харківські теплові мережі та КП Харківводоканал протягом літа виконали 25 комплексних капітальних ремонтів. Основним критерієм для вибору будинків стали звернення мешканців.
Один із прикладів це п’ятиповерховий будинок у Немишлянському районі, зведений у 1968 році, де повністю замінили всі внутрішньобудинкові комунікації, від системи центрального опалення до каналізації.
В Україні порядок включення опалення регламентується постановою Кабінету Міністрів № 830. Згідно з документом, централізоване опалення в житлових, адміністративних та соціальних будівлях вмикається у разі, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8° C.
26 жовтня Ігор Терехов розповів журналістці Новини.Live, коли ввімкнуть опалення у Харкові. Він наголосив, що місто діятиме відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів. Водночас він зазначив, що сподіватися на просту зиму не варто.
Очільник Харкова наголосив, що наразі працюють над розвитком системи теплопостачання та опалення. Наразі він не може детально коментувати ці питання через міркування безпеки.
– Проте ми готуємося, маємо чіткий план дій і рухаємося відповідно до нього, – наголосив Терехов.