Російська Федерація вже давно програла б війну проти України, якби Кремль не підтримували союзники, серед яких – Північна Корея.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе.

Буданов про умови для програшу РФ у війні

Кирило Буданов провів зустріч з представниками іноземного військово-дипломатичного корпусу, на якій обговорили, зокрема, протидію агресору.

Зараз дивляться

– Росія давно б програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула б окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Передусім, Північною Кореєю, – стверджує керівник ГУР.

За словами глави української воєнної розвідки, деякі країни демонструють не зовсім чесну поведінку.

Попри міжнародні санкції, вони дають можливість Російській Федерації отримувати зброю та іншу важливу елементну базу, а їхні громадяни погоджуються долучатися до армії РФ.

Водночас Буданов застеріг Європейський Союз і НАТО від посилення гібридної війни з боку Росії.

На думку керівника ГУР, справжні наміри російського диктатора Володимира Путіна – продовжувати та посилювати агресію.

Кирило Буданов вважає, що зараз мета глави Кремля полягає у країнах Євросоюзу і НАТО, в яких Москва бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.