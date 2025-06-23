Понад 2 тонни вибухівки: Малюк розповів про третю атаку СБУ на Кримський міст

Атака Служби безпеки України по Кримському мосту 3 червня 2025 року була подвійною – під час спецоперації використали два заряди вибухівки вагою 1100 кг.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами.

Вибух на Кримському мосту 3 червня 2025

За словами Василя Малюка, для ураження ключових опор Керченського СБУ застосувала два заряди з вибухівкою по 1100 кг. Водночас голова СБУ відмовився надати більше деталей щодо спецоперації, але наголосив, що це є початком нової епохи.

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Він нагадав попередні удари по Кримському мосту – у 2022 році, коли вибухнула вантажівка вщент забита вибухівкою речовиною, а також атаки надводних ударних дронів у 2023 році.

– Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ Sea Baby по воді, – розповів Василь Малюк.

Цього разу міст уразили під водою.

– Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху морської історії, – наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Раніше Факти ICTV розповідали про атаки на Керченський міст. Так, перший вибух стався 8 жовтня 2022 року о 05:40. Тоді було пошкоджено дві секції автодорожньої частини та залізничне полотно. На залізничній частині загорілися цистерни з пальним.

17 липня 2023 року СБУ та ВМС України атакували Кримський міст дронами. Один із них влучив в опору мосту, внаслідок чого обвалився принаймні один проліт автодорожньої частини.

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