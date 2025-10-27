Центр протидії дезінформації оприлюднив детальний прогноз можливих інформаційних операцій, які, за оцінкою аналітиків, можуть активізувати впродовж першої половини листопада 2025 року.

Детальніше про ключові напрями російських інформаційних операцій – читайте в матеріалі.

Санкції ЄС та США

У відповідь на ухвалення нових санкцій з боку США та Європейського Союзу очікується масштабна інформаційна кампанія роспропаганди, спрямована на дискредитацію обмежувальних заходів і створення враження їхньої нібито неефективності.

За даними ЦПД, кремлівські речники та провладні медіа поширюватимуть заяви про те, що санкції “жодним чином не впливають” на російську економіку, а лише “завдають шкоди самим європейцям і американцям”.

Основний акцент робитиметься на тезах про те, що санкції нібито “підривають стабільність світової економіки”, “викликають енергетичну кризу в Європі” та “є актом економічної війни Заходу проти Росії”.

Залякування Заходу російською ядерною зброєю

Після зриву підготовки саміту в Будапешті Кремль активізував ескалаційні меседжі, які просуватимуть ідею про нібито безпрецедентну військову перевагу Росії.

Ця кампанія вже почалася з ядерних навчань у РФ і триватиме в найближчі тижні: пропаганда широко висвітлюватиме нещодавній тренувальний пуск міжконтинентальної ракети Буревісник та супутні ядерні навчання.

Основна мета – змусити суспільства Заходу вимагати від своїх урядів знизити військову підтримку України, послабити санкції або погодитися на поступки Кремлю, побоюючись ескалації до глобальної катастрофи.

Зрив переговорів між Росією та США

Після провалу підготовки до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті російська інформаційна машина розгорне кампанію з дискредитації США та європейських партнерів.

Головна теза – Захід нібито свідомо зриває мирні ініціативи, не зацікавлений у завершенні війни, що має зняти з Росії відповідальність за провал переговорів і перекласти її на Вашингтон і Брюссель.

Пропаганда прагнутиме виставити позицію європейських лідерів основною перешкодою на шляху до миру та нав’язати думку, що лише Росія пропонує мирний план.

Мета операції – дискредитація американської ініціативи, розкол трансатлантичної єдності та виправдання продовження війни.

Дискредитація зустрічі та роботи Коаліції охочих

Аналітики Центру прогнозують чергову хвилю атак на репутацію Коаліції охочих, що зібралася 24 жовтня.

Ключовий наратив – представити зібрання як “військовий клуб Заходу, який нібито координує ескалацію та підготовку наступальних операцій проти Росії.

Такі меседжі покликані створити образ агресивної змови, звинуватити лідерів Заходу та України у продовженні війни і послабити міжнародну підтримку.

Маніпуляції довкола Держбюджету України на 2026 рік

Розгляд проєкту Державного бюджету на 2026 рік може стати предметом системних дезінформаційних атак.

Російські медіа зосередяться на наративі про фінансовий колапс, щоб підірвати довіру до держави та викликати побоювання щодо виплат пенсій, зарплат і соцдопомоги.

Ще один інструмент – вибіркові порівняння українських і російських макроекономічних показників без урахування контексту, що подасть Росію як стійкішу й готову довго вести війну.

Така маніпуляція має деморалізувати населення і створити тиск на українську владу.

Кампанія щодо опалювального сезону в Україні

У перші тижні листопада очікується активізація наративів про нібито катастрофічні наслідки атак на енергетику: меседжі про енергетичний колапс, замерзання міст і масовий відтік населення.

Пропаганда акцентуватиме на некомпетентності влади, поширюватиме ідею про бездіяльність та нібито нездатність забезпечити захист громадян.

Мета цих операцій – деморалізувати населення, підірвати довіру до інституцій і чинити тиск на міжнародних партнерів, вимагаючи гуманітарного вирішення на умовах, сприятливих для Москви.

Інформаційна кампанія навколо продажу літаків Gripen

Очікується масована атака на тему можливого придбання для ЗСУ понад ста шведських винищувачів Gripen.

Пропагандисти просуватимуть меседжі про неконтрольовану ескалацію на континенті, ризики для НАТО та нібито невдоволення європейських платників податків.

Окремо активізуються наративи про неякісність або старість техніки, використання України як полігону й наживу для західного ВПК.

Кремлівські боти й проксі-ресурси спрямовуватимуть ці маніпуляції на підрив довіри до рішень уряду й військових у питаннях авіаційної безпеки, а також створення сумнівів у доцільності таких закупівель.

Активізація кампанії про “звірства ЗСУ” у прифронтових районах

Прогнозується посилення меседжів про нібито звірства українських військових у прифронтових громадах: фейки про “катування мирного населення”, “розстріли громадян”, “загороджувальні загони” тощо.

Такі вкиди розповсюджуватимуться через соцмережі, месенджери та проксі-медіа.

Мета цього ІПСО – підірвати довіру місцевого населення до ЗСУ й влади, викликати розкол і страх у прифронтових громадах та використати ці наративи у міжнародних інформаційних потоках для послаблення підтримки України.

