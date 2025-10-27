Після тривалого періоду стрімкого зростання військова промисловість Росії демонструє ознаки спаду, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Військово-промисловий комплекс РФ пішов на спад

За офіційними даними, у вересні 2025 року виробництво металевих виробів стало на 1,6% меншим, ніж за аналогічний період минулого року, водночас у 2024 році воно зросло на 31,6%.

Особливо помітне зниження у виробництві танків і бронемашин.

Якщо у серпні обсяг випуску зростав на 61%, то у вересні він скоротився до 6%, тобто став удесятеро менше.

Підприємства військово-промислового комплексу, які раніше були основним рушієм російської економіки, тепер, навпаки, стримують її розвиток.

Загальне зростання промислового виробництва знизилося до 0,3%, а у 2024 році перевищувало 5%.

Причинами такого спаду називають дефіцит бюджету, падіння нафтових доходів на 21% та скорочення державного фінансування.

Кремль змушений урізати витрати, і навіть масштабні військові замовлення більше не здатні підтримувати економіку.

Раніше Центр повідомляв про зниження заробітних плат на підприємствах, пов’язаних із військовим виробництвом, та прогнозував кризу у військово-промисловому комплексі Росії.

Як Росія мілітаризує дітей через шкільні “уроки історії” часів Другої світової – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

