В тимчасово окупованому Криму в ніч проти 13 жовтня безпілотники СБУ та ССО ЗСУ вразили низку об’єктів, що працюють на війну проти України.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ.

Як дрони уразили Феодосійський нафтовий термінал

Зазначається, що безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу, що призвело до масштабної пожежі на території нафтобази.

– Підстанція 220 кВ Кафа (Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ – Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги, – пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у СБУ.

Крім того повідомляється, що на підстанції 330 кВ Сімферополь також пролунала серія вибухів.

Відомство наголосило, що продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога воювати проти України.

– Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати “бавовну” як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме, – сказано у повідомленні силового відомства.

Місцеві пабліки зазначають, що, за даними супутникових знімків, пожежу можна побачити поруч з підстанцією.

У свою чергу російське Міноборони заявило, що у ніч проти 13 вересня Крим атакувало 73 дрони, які ППО РФ нібито знищила.

Тим часом у Феодосії у зв’язку з пожежею на нафтобазі змінили маршрути руху транспорту, мешканців селищ Приморське, Берегове та Ближні Камиші просять зробити запас води та обіцяють організувати її підвезення у цистернах.

У місті змінили маршрути руху автобусів, а на більшій частині контактної мережі тролейбусної лінії Сімферополь – Ялта немає напруги, тож тролейбуси не ходять.

Зауважимо, що електропідстанція Кафа – це високовольтна підстанція напругою 220 кВ, яка є ключовим вузлом для енергопостачання тимчасово окупованого Кримського півострова.

Її основна функція – розворот енергосистеми з півночі на схід і розподіл більшої частини потужності енергомосту між анексованим Кримом і Росією, а також між північною і східною частинами Кримського півострова.

Нагадаємо, на світанку 12 жовтня в окупованому Криму чули вибухи в районі кількох аеродромів.

