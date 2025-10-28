Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до зими, виходячи з реалістичних сценаріїв, та активно працює над відновленням енергетичної інфраструктури після російських атак.

Про це він сказав напередодні журналістам.

Зеленський про ситуацію в енергетиці і різні сценарії

– Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є. Якщо буде достатньо ракет ППО – втрат буде менше. У нас була проблема з деякими ракетами, зараз ми відновили це питання. Там дефіцитні речі, — сказав глава держави.

Зеленський пояснив, що проблема виникла не через чиїсь блокування, а тому що йдеться про дефіцитні речі, які Україна використовує у великій кількості.

За його словами, перехоплювачі вже починають працювати, зростає кількість команд, які збивають більше ворожих ракет. Президент наголосив, що це постійна боротьба — Україна захищається, ворог руйнує, а держава відновлює.

– Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Я йому вже показав всі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я прошу забрати гроші з гуманітарного пакету і просто купити це обладнання, — зазначив Зеленський.

Він розповів, що обговорював питання енергетичної підтримки з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, яка висловила готовність допомогти Україні. За його словами, вона розглядає два можливі варіанти — постачання необхідного обладнання або забезпечення газом, і наразі вивчає, який із них можна реалізувати швидше.

Президент також сказав, що Урсула фон дер Ляєн пообіцяла допомогу з енергетичним пакетом, а Нідерланди підтвердили готовність долучитися до підтримки української енергосистеми. Зараз триває опрацювання всіх деталей цих домовленостей.

Зеленський зазначив, що наразі газ для України — це тільки можливості імпорту, які залежить від наявного фінансування. Він підкреслив, що газ залишається ключовою основою для опалювального сезону. Уже знайдено 70% необхідних коштів, а уряд забезпечить повне фінансування потреб.

